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Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Оперштаб под руководством Татьяны Голиковой решил использовать схему, ранее принятую для тестирования на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Об этом передает РИА Новости.

По словам Поповой, оперштаб под руководством Татьяны Голиковой решил использовать схему, ранее принятую для тестирования на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора добавила, что запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.

Она заявила, что тестирование можно начать всем, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций.

«Таким образом мы снизим риски для этих людей», — указала Попова.

Ранее за совещании с Владимиром Путиным заявили, что в стране каждую неделю растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.