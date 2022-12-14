Росгвардейцы навестили пожилую рязанку, эвакуированную из Донецка

74-летняя женщина сама родом из Сапожка Рязанской области, а в Украину переехала, когда вышла замуж. В Донецке она работала учителем начальных классов. После смерти мужа самостоятельно переехать у нее не вышло из-за ухудшенного здоровья.

Росгвардейцы навестили пожилую женщину, эвакуированную из зоны СВО. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба органа.

Сообщается, что во время освобождения ДНР сотрудники рязанского СОБР Росгвардии обнаружили в одном из подвалов пожилую женщину. Она укрывалась в помещении от артиллерийских обстрелов. Офицеры выяснили, что 74-летняя женщина сама родом из Сапожка Рязанской области, а в Украину переехала, когда вышла замуж. В Донецке она работала учителем начальных классов. После смерти мужа самостоятельно переехать у нее не вышло из-за ухудшенного здоровья.

Тогда росгвардейцы оказали женщине первую доврачебную помощь и связались с ее сыном, с которым она не виделась почти десять лет, а позже — помогли переехать обратно в Рязанскую область. Женщина получила российское гражданство и прошла необходимое лечение.

Вернувшись в Рязань, офицеры СОБР навестили спасенную женщину и подарили ей цветы. В ближайшее время она переедет к сыну, который проживает в Сибири.