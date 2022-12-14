Пушилин: на территории ДНР не проводится мобилизация

Он уточнил, что такие решения даже не обсуждаются.

На территории Донецкой Народной Республики не проводится мобилизация. Об этом в среду, 14 декабря, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передал «МК».

По его словам, такие решения даже не обсуждаются. Однако если этот вопрос возникнет — его обсудят на федеральном уровне в рамках центральных органов власти.

«В ДНР нет процесса мобилизации. Все подобные решения будут приниматься на федеральном уровне», — заявил Пушилин.