При пожаре в рязанском общежитии пострадал 58-летний мужчина

Стали известны подробности происшествия в рязанском общежитии. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, пожар случился в 7.01 в одной из комнат общежития. В 7.30 огонь локализовали, в 7.45 — ликвидировали.

При пожаре пострадал 58-летний мужчина. Его госпитализировали.

На место выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с места происшествия.