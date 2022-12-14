Под Томском насмерть разбилась бригада скорой после столкновения с «КамАзом»

Под Томском погибла бригада скорой после столкновения с «КамАзом». Об этом в среду, 14 декабря, сообщил Telegram-канал 112.

Смертельное ДТП случилось в районе Турунтаевского поселения. Медики спешили на помощь роженице в село Зыряновское и на полном ходу врезались в «КамАз». От удара автомобиль скорой загорелся. Погибли все, кто находились внутри автомобиля — двое мужчин и две женщины.

Водитель грузовика получил травмы.

На месте работают экстренные службы.