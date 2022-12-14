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Малков провел совещание по развитию Кадомского района
Малков проконтролировал исполнение поручений и дал новые.

Во вторник, 13 декабря, губернатор Павел Малков провел «Час муниципалитета», посвященный развитию Кадомского района. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Малков проконтролировал исполнение поручений и дал новые. На встрече с представителями района сообщили, что была одобрена заявка в Минстрой России на софинансирование из федерального бюджета в 2024 году строительства двух станций водоподготовки в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Малков рекомендовал администрации района просчитать стоимость работ и время работ по постройке межпоселковых газопроводов к деревням Нижне-Никольск, Ивановка, Верки, Пургасово, а также оценить предполагаемый результат вложений.

«Определите стоимость строительства, стоимость проектной документации и количество жителей, которые будут охвачены газификацией. Минстрой области прошу доложить мне по этому вопросу, в том числе с анализом приоритетности этого проекта перед другими аналогичными», — отметил губернатор.

Глава региона проконтролировал благоустройство территории, прилегающей к Кадомскому районному дому культуры, ремонт региональных дорог «Кадом — Кочемирово — Заулки» и «Кадом — Котелино — Нижне-Никольск — граница района», освещение ряда участков дорог, ремонт улиц в р.п. Кадом. Павел Малков поручил держать на контроле работу в рамках третьего этапа берегоукрепления на реке Мокша в Кадоме.

Также на встрече обсудили необходимость ремонта здания центральной библиотеки в Кадоме, которого не было более 50 лет, а также обновление оборудования и мебели в учреждении. Готовится заявка региона на участие в нацпроекте «Культура» в 2024 году, где предусмотрена господдержка на создание модельных муниципальных библиотек. Павел Малков подчеркнул, что руководителям муниципалитетов по результатам таких встреч важно информировать жителей района об их итогах и принятых решениях.

«Важно донести людям, что придет в район, в каких конкурсах намерен участвовать муниципалитет, что нужно доработать, а какие проблемы теперь будут решены», — отметил губернатор.