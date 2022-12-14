Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
Птн, 16
-2°
ЦБ USD 63.36 0.15 15/12
ЦБ EUR 67.45 0.75 15/12
Нал. USD 65.31 / 66.8 14/12 17:51
Нал. EUR 69.37 / 70.9 14/12 17:51
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
7 часов назад
489
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
15 083
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
6 323
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
11 727
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Малков поздравил сотрудников федерального казначейства с 30-летием ведомства
Малков вручил лучшим сотрудникам регионального управления федерального казначейства почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.

Павел Малков поздравил сотрудников регионального управления федерального казначейства с 30-летием ведомства. Об этом сообщил сайт правительства.

Глава региона отметил, что сотрудники ведомства выполняют важные государственные задачи, осуществляет на высоком уровне казначейское обслуживание бюджетов и контроль за использованием государственных средств.

«Управление федерального казначейства по Рязанской области было создано одним из первых в стране. Именно здесь реализуются пилотные проекты, которые затем внедряются в других регионах. Например, электронный документооборот и учет таможенных платежей. Рязанское управление, единственное в России, выполняет уникальную функцию — перечисление федеральных средств на компенсации по вкладам в организациях госстрахования. Средства, которые казначейство зарабатывает для областного бюджета, — это очень весомая прибавка на дополнительные социальные проекты» — подчеркнул губернатор Рязанской области.

За вклад в развитие казначейского обслуживания бюджетов всех уровней и высокие показатели в профессиональной деятельности Павел Малков вручил лучшим сотрудникам регионального управления федерального казначейства почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.