Малков поздравил сотрудников федерального казначейства с 30-летием ведомства

Малков вручил лучшим сотрудникам регионального управления федерального казначейства почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.

Павел Малков поздравил сотрудников регионального управления федерального казначейства с 30-летием ведомства. Об этом сообщил сайт правительства.

Глава региона отметил, что сотрудники ведомства выполняют важные государственные задачи, осуществляет на высоком уровне казначейское обслуживание бюджетов и контроль за использованием государственных средств.

«Управление федерального казначейства по Рязанской области было создано одним из первых в стране. Именно здесь реализуются пилотные проекты, которые затем внедряются в других регионах. Например, электронный документооборот и учет таможенных платежей. Рязанское управление, единственное в России, выполняет уникальную функцию — перечисление федеральных средств на компенсации по вкладам в организациях госстрахования. Средства, которые казначейство зарабатывает для областного бюджета, — это очень весомая прибавка на дополнительные социальные проекты» — подчеркнул губернатор Рязанской области.

За вклад в развитие казначейского обслуживания бюджетов всех уровней и высокие показатели в профессиональной деятельности Павел Малков вручил лучшим сотрудникам регионального управления федерального казначейства почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.