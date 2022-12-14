Financial Times заявила, что у Киева истощаются запасы боеприпасов

Истощаются боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины.

У Киева истощаются запасы для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук». Об этом сообщила Financial Times, передает RT .

В материале издания сообщается, что истощаются боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины.

Издание подчеркивает, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.