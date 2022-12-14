Дирекция благоустройства перечислила убранные от снега улицы за прошедшую ночь

Дирекция благоустройства отчиталась об уборке улиц в Рязани. Информация об этом в среду, 14 декабря, появилась на сайте мэрии.

Так, в уборке рязанских улиц в минувшую ночь было задействовано более 70 работников. Они расчищали лестницы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

Всего за ночь с улиц вывезли более 300 куб. м. снега. В частности, с улиц Ленина, Вокзальной, Свободы, Окского шоссе. В работах задействовали погрузчики, самосвалы, грейдеры и другую технику.

Реагентами посыпали следующие улицы: Циолковского, Ленина, Соборная, Первомайский проспект, проезд Яблочкова, Куйбышевское шоссе, Московское шоссе, Есенина, Спортивная, Дзержинского, Рязанское шоссе, Ряжское шоссе, Соколовская, Добролюбова, дорога на Зил, Зубковой, Новоселов, Восточная окружная дорога, Советской Армии, Касимовское шоссе, Тимуровцев, Песоченская, Кудрявцева, Подгорная, Сенная, Семинарская, Чапаева, Маяковского, Полевая, Садовая, Урицкого, Грибоедова, Окский проезд, Кальная, Новая, Борки, Солнечная, Затинная, Скоморошинская, Кремлевский вал, Петрова, Солнечная, Каширина, Павлова, Пожалостина, Татарская, Горького, Новоселов, площадь Попова, Николодворянская, Яхонтова, Кудрявцева, Краснорядская, Полевая, Введенская, Вознесенская, Подгорная, Либкнехта, Лермонтова, Электрозаводская, Новая, круг п. Строитель, Гоголя, Ленинского Комсомола, Голенчинское шоссе, Братиславская, Спортивная, Халтурина, Баженова, Затинная, Высоковольтная, Чкалова, Вокзальная, дорога на ТЭЦ, Островского, дорога на Торфмаш, Божатково, дорога на Кожзавод, Октябрьская, Магистральная, Интернациональная, Стройкова, Весенняя, Шевченко, Прижелезнодорожная, Народный бульвар, Крупской, Костычева и других.

Тротуары посыпали реагентами и пескосоляной смесью на улицах Октябрьская, Молодцова, в сквере К. Маркса, Станкозаводской, Ленина, Соборная, Радищева, Полонского, Циолковского, Бульваре Есенина, Горького, Почтовая, Дзержинского, площади Победы, в парке Гагарина, Вокзальная, Лыбедский бульвар. Работу в отдаленных районах и поселках проводили подрядчики.