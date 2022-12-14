Арестович заявил, что Зеленский устал от спецоперации
Об этом он рассказал в интервью с украинским журналистом.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Зеленский устал от спецоперации. Его слова в среду, 14 декабря,
Журналист заявил, что до специальной военной операции Зеленский выглядел другим, более свежим. Арестович согласился с высказыванием и заявил, что президент Украины «переродился» и устал.
«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек уставший», — отметил Арестович.