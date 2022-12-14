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Активисты с Рязани передали подарки маленьким пациентам областной больницы ЛНР

14 декабря руководитель рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев отправился в областную детскую больницу Луганской народной республики для передачи подарков детям, которые были собраны в рамках акции «Коробка храбрости». В коробку входят: книги, игрушки, фломастеры, альбомы, карандаши, наборы для творчества и многое другое. Также молодогвардейцы передали детям сладости, раскраски и различные вещи для проведения досуга. «Пребывание в больнице — всегда непростая ситуация. И хотя больничные процедуры, безусловно, направлены на выздоровление любого больного, но для каждого ребенка, проходящего лечение, это испытание, которое требует определенной храбрости и силы духа. Капельницы, уколы, перевязки, таблетки являются стрессом для маленького пациента. Тем более, когда рядом нет самых близких — родителей. Содержимое коробок — своего рода поощрительный приз или подарок за терпение и храбрость, которые проявил маленький пациент», — поделился руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев.