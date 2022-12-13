Зеленский назвал три шага для наступления мира на Украине

В частности, он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках вооружений и выполнить «формулу мира», предложенную Украиной ранее.

Владимир Зеленский назвал три шага для наступления мира на Украине. Об этом президент Украины сказал во время обращения к лидерам стран G7, пишет РИА Новости.

Он отметил, что необходимо продолжить поддержку Украины, так как Россия продолжает агрессию, а также «сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира».

Зеленский перечислил три пункта, которые ускорят наступление мира:

предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и более дальнобойные ракеты;

оказать поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году, в частности, обеспечить «надежную защиту украинской энергетики» от ударов;

выполнение «формулы мира», предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».

Ранее во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 Зеленский озвучивал десять пунктов для возобновления мира на Украине, а также отверг новые Минские соглашения с Россией.