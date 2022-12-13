В Смоленской области в массовом ДТП в фурой погибли два человека

Авария произошла в понедельник, 12 декабря, на 363 километре трассы «Москва — Минск».

В Смоленской области в массовом ДТП в фурой погибли два человека. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Авария произошла в понедельник, 12 декабря, на 363 километре трассы «Москва — Минск». В районе деревни Каменка в Кардымовском районе у микроавтобуса «Смоленск-Тверь» отсоединилось колесо. Водитель остановился для устранения неисправности. Перед ним для оказания помощи остановился грузовой фургон «ГАЗ».

В стоящие на дороге автомобили въехал грузовик Mercedes-Benz Actros, после чего пассажирская маршрутка врезалась в фургон.

В аварии пострадали восемь пассажиров маршрутки, двое из них умерли в машине скорой помощи.

Проводится проверка.