В Скопинском районе нашли тело 79-летнего мужчины

Утром во вторник, 13 декабря, труп обнаружили в поселке Павелец.

В Скопинском районе нашли тело 79-летнего мужчины. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Михаила Евтюхина.

Утром во вторник, 13 декабря, труп обнаружили в поселке Павелец. ПО данным издания, погибший при жизни злоупотреблял алкоголем.

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее в около села Чулково нашли труп 59-летнего мужчины.