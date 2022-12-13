В Скопинском районе нашли тело 79-летнего мужчины
Утром во вторник, 13 декабря, труп обнаружили в поселке Павелец.
В Скопинском районе нашли тело 79-летнего мужчины. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Михаила Евтюхина.
Утром во вторник, 13 декабря, труп обнаружили в поселке Павелец. ПО данным издания, погибший при жизни злоупотреблял алкоголем.
Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Ранее в около села Чулково нашли труп 59-летнего мужчины.