В Ряжском районе два человека пострадали после столкновения «Нивы» с деревом

Авария произошла в понедельник, 12 декабря, в 10:40, на первом километре трассы «Ухолово — Ясенок — Ибердский».

В Ряжском районе два человека пострадали после столкновения Niva с деревом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 12 декабря, в 10:40. На первом километре трассы «Ухолово — Ясенок — Ибердский» 61-летний житель Воронежа на Chevrolet Niva не справился с управлением и съехал с дороги, машина врезалась в дерево.

В ДТП пострадали водитель и его 35-летний пассажир. Их госпитализировали.

Проводится проверка.