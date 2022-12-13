В Ряжске остановили пьяного водителя

У него обнаружили 1,477 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В городе Ряжске сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники экипажа ДПС госавтоинспекции подали сигнал об остановке автомобилю «ВАЗ 2115» для проверки водителя.

При общении с водителем полицейские обнаружили, что мужчина пьян. Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,477 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в девять раз превышает допустимый уровень.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили административный протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, согласно которому за правонарушение грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением «прав» на срок от полутора до двух лет.