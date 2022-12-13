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Женщина украла из дома 93-летнего пенсионера в Ермишинском районе 210 тысяч рублей
Женщина проникла в дома, нашла в мебели 210 тысяч рублей и забрала.

В Ермишинском районе из дома пенсионера украли 210 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 93-летний житель района, который сообщил, что из его дома пропали 210 тысяч рублей. Мужчина получил пенсию и хотел отложить часть денег. Когда он заглянул в «тайник», увидел, что он пустой. Пенсионер не знал, когда пропали деньги, а гостей в последнее время не принимал.

Выяснилось, что неделю назад жители села видели в поселке незнакомую женщину. Полиция начала ее искать и установила, что это — жительница одной из местных деревень. Женщину разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли.

По предварительной информации, у женщины не было постоянного источника дохода. Она узнала, что в одном из населенных пунктов района проживает одинокий пожилой мужчина. Она предположила, что у него могут быть накопления и наблюдала за ним некоторое время. Злоумышленница дождалась, когда хозяин уйдет в магазин.

«Входную дверь мужчина не запирал, поскольку всех соседей он знал, а гости в поселке появляются редко. Этим и воспользовалась злоумышленница, она проникла в дом, нашла в мебели 210 тысяч рублей и забрала», — рассказали в полиции.

Часть денег женщина успела потратить.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до шести лет лишения свободы.