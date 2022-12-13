В Рязанской области задержали подростка за ограбление двух магазинов и офиса

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Рязанской области задержали подростка за ограбление двух магазинов и офиса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился директор магазина электронных сигарет и рассказал, что ночью неизвестные похитили из кассы более 29 тысяч рублей, а с прилавка - электронный испаритель и жидкости для его заправки.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили приметы молодого человека, который ночью гулял около магазина после его закрытия. Портрет направили по соседним районам. В отделе МВД по Рыбновскому району сообщили, что в Рыбном проживает подросток, подходящий под описание.

В это время в полицию поступило заявление о похожей краже — директор магазина по продаже табака и кальянов сообщил, что ночью из торгового зала пропали аксессуары для кальяна, электронный испаритель и табак.

Сотрудники полиции задержали 15-летнего рыбновца.

Выяснилось, что подросток сам купил электронные сигареты. Ночью, проходя мимо магазина, он подошел к двери и с усилием дернул ручку, после чего дверь открылась. Злоумышленник забрал выручку из кассы и товар с прилавков. Позже он таким же образом обокрал другой магазин.

Также выяснилось, что молодой человек причастен еще к одной краже — ночью он сломал дверь в офисное помещение и украл оттуда деньги, музыкальную колонку и ноутбук. Часть похищенного изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).