В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Спецтехника подметет и проведет противогололедную обработку следующих улиц:
- улица Ленина;
- улица Почтовая;
- площадь Соборная;
- улица Горького;
- улица Радищева;
- улица Полонского;
- улица Циолковского;
- улица Новоселов;
- бульвар Есенина;
- улица Советской Армии;
- улица Зубковой;
- улица Тимакова;
- улица Тимуровцев;
- Касимовском шоссе,
- улица Шереметьевская;
- улица Песоченская;
- улица Октябрьская;
- улица Молодцова,
- улица Станкозаводская;
- улица Интернациональная;
- Первомайский проспект;
- улица Вокзальная;,
- улица Дзержинского;
- улица Гагарина;
- улица Стройкова;
- улица 9-я Линия;
- улица Чкалова;
- улица Весенняя.
От снега и наледи очистят проезжую часть на улицах Гагарина, Маяковского и Ленина.
Уточняется, что в план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.