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В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Спецтехника подметет и проведет противогололедную обработку следующих улиц:

  • улица Ленина;
  • улица Почтовая;
  • площадь Соборная;
  • улица Горького;
  • улица Радищева;
  • улица Полонского;
  • улица Циолковского;
  • улица Новоселов;
  • бульвар Есенина;
  • улица Советской Армии;
  • улица Зубковой;
  • улица Тимакова;
  • улица Тимуровцев;
  • Касимовском шоссе,
  • улица Шереметьевская;
  • улица Песоченская;
  • улица Октябрьская;
  • улица Молодцова,
  • улица Станкозаводская;
  • улица Интернациональная;
  • Первомайский проспект;
  • улица Вокзальная;,
  • улица Дзержинского;
  • улица Гагарина;
  • улица Стройкова;
  • улица 9-я Линия;
  • улица Чкалова;
  • улица Весенняя.

От снега и наледи очистят проезжую часть на улицах Гагарина, Маяковского и Ленина.

Уточняется, что в план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.