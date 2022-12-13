В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Рязани в ночь на 14 декабря продолжат уборку улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Спецтехника подметет и проведет противогололедную обработку следующих улиц:

улица Ленина;

улица Почтовая;

площадь Соборная;

улица Горького;

улица Радищева;

улица Полонского;

улица Циолковского;

улица Новоселов;

бульвар Есенина;

улица Советской Армии;

улица Зубковой;

улица Тимакова;

улица Тимуровцев;

Касимовском шоссе,

улица Шереметьевская;

улица Песоченская;

улица Октябрьская;

улица Молодцова,

улица Станкозаводская;

улица Интернациональная;

Первомайский проспект;

улица Вокзальная;,

улица Дзержинского;

улица Гагарина;

улица Стройкова;

улица 9-я Линия;

улица Чкалова;

улица Весенняя.

От снега и наледи очистят проезжую часть на улицах Гагарина, Маяковского и Ленина.

Уточняется, что в план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.