В Рязани в двух детских садах, школах и бассейне отключили холодную воду

Во вторник, 13 декабря, из-за ремонта холодную воду отключат на шести улицах.

В Рязани в двух детских садах, школах и бассейне отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте администрации.

Во вторник, 13 декабря, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Затинная, дома №№ 30, 30 корпус 1;

улица 2-я Линия, дома №№ 50/36, 31 (детский сад № 75), 46-а (школа-интернат «Вера»);

улица Весенняя, дома №№ 25, 25-а;

улица Пушкина, дом № 47-а;

улица Шевченко, дома с 38 по 52 (четная сторона), с 45 по 49 (нечетная сторона), 55 (детский сад № 159), строение 51 (спортивная школа «Айсберг»),

улица Высоковольтная, дом № 7-а («Аквамед»).

С 10:00 к строению № 51 по улице Шевченко организуют подвоз технической воды.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.