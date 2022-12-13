В Рязани с 15 декабря начнут работать елочные базары

Елочные базары на территории города будут работать до 31 декабря.

В четверг, 15 декабря, в Рязани начнут работать елочные базары по продаже хвойных деревьев и лапника. Об этом сообщил сайт мэрии.

Новогодние деревья можно будет приобрести у дома № 37 по улице Высоковольтной и на улице Крупской, у дома № 17 (около ЦНТИ). Частные елочные базары будут организованы у торговых центров «Круиз», «Полетаевский», «Лань» и других.

Елочные базары на территории города будут работать до 31 декабря.

В управлении экономики и цифрового развития напомнили что предприниматели, осуществляющие торговлю натуральными елками и хвойным лапником, обязаны соблюдать правила торговли и техники безопасности в месте продаж, а также вывозить мусор.