«Известия»: в платежках за ЖКУ появится новая строка

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о включении в документы по оплате жилищно-коммунальных услуг установки, замены и обслуживания «умных» счетчиков.

В платежках за ЖКУ может появиться строка оплаты «умных» счетчиков. Об этом пишет газета « Известия ».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о включении в документы по оплате жилищно-коммунальных услуг установки, замены и обслуживания «умных» счетчиков.

Приборы предложили перенести с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающей организации, чтобы получить доступ к данным. Вместе с этим Минстрой должен проработать вопрос о включении затрат на установку таких счетчиков в методику ценообразования услуг ЖКХ.

В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.

Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению «умных» счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.