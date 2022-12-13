Песков опроверг информацию о послании Путина Федеральному собранию

Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря.

В Кремле опровергли информацию о послании Путина Федеральному собранию. Об этом пишет РИА «ФАН».

Он сообщил журналистам, что информация о запланированном через две недели обращении главы государства к парламенту не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря.

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что до конца года Путин может выступить с посланием о «мобилизации страны».