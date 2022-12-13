В Дагестане в смертельное ДТП попала машина свадебного кортежа

В Дагестане в смертельное ДТП попала машина свадебного кортежа. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Дагестан».

Авария произошла в понедельник, 12 декабря, в 16:00 на 19 километре трассы «Манас-Сергокала-Первомайское».

В Карабудахкентском районе 19-летний местный житель на «BA3-21144» отстал от свадебного кортежа и, стремясь догнать его, выехал на «встречку» для обгона и столкнулся с Mercedes-Benz GLS, которым управлял 39-летний житель Левашинского района.

Водитель «ВАЗа» и его два пассажира 19 и 20 лет от полученных травм умерли на месте ДТП.