Свиной грипп выявили в 82 регионах России
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%.
Свиной грипп выявили в 82 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%. Отмечается, что в37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель.
По словам специалистов, доля вирусных заболеваний увеличивается и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает, А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный в 82 субъектах, а также фиксируется штамм гриппа A (H3N2) и B.
Самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области,