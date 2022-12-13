Свиной грипп выявили в 82 регионах России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%.

Свиной грипп выявили в 82 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает « Интерфакс ».

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%. Отмечается, что в37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель.

По словам специалистов, доля вирусных заболеваний увеличивается и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает, А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный в 82 субъектах, а также фиксируется штамм гриппа A (H3N2) и B.