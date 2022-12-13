Рязанцев предупредили о временном прекращении работы онлайн-оплаты парковок
Оплата парковки доступна только авансовым методом в первые 15 минут через паркомат.
Рязанцев предупредили о временном прекращении работы онлайн-оплаты парковок. Об этом
По информации ПАО «Ростелеком» платное парковочное пространство временно не работает по техническим причинам. Оплата парковки доступна только авансовым методом в первые 15 минут через паркомат.
Уточняется, что штрафы за неоплату парковок не будут начислять до полного восстановления работы сервисов.