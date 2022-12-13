Россиян предупредили о мошенничестве при покупке подарков на Новый год

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в преддверии Нового года деятельность мошенников активизируется.

Россиян предупредили о мошенничестве при покупке подарков на Новый год. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что в преддверии Нового года деятельность мошенников активизируется. Так, в интернете при заказе подарка на маркетплейсе человек может попасть на мошеннический сайт и перевести деньги злоумышленникам.

Соловьев рассказал, что случаи обмана россиян участились при покупке домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.

По словам юриста, для того, чтобы обезопасить себя, нужно быть внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов и не переходить для общения с продавцом в мессенджеры.