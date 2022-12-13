Песков назвал условие завершения конфликта на Украине

Песков заявил, что украинской стороне нужно принять во внимание реалии, «которые сложились за все это время».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что «три шага» «для наступления мира, которые озвучил Владимир Зеленский, следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия.

Ранее президент Украины озвучил условия, которые, по его мнению, могут приблизить завершение конфликта. Одним из них он назвал передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.

Песков заявил, что украинской стороне нужно принять во внимание реалии, «которые сложились за все это время». Пресс-секретарь российского лидера объяснил, что реалии произошли из-за политики, которое руководство Украины проводило на протяжении последних 15-20 лет.

«А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.