Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
ЦБ USD 63.21 0.44 14/12
ЦБ EUR 66.7 0.43 14/12
Нал. USD 65.4 / 66.9 13/12 17:00
Нал. EUR 68.34 / 70 13/12 16:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
14 104
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 535
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 961
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 911
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Песков назвал условие завершения конфликта на Украине
Песков заявил, что украинской стороне нужно принять во внимание реалии, «которые сложились за все это время».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что «три шага» «для наступления мира, которые озвучил Владимир Зеленский, следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия.

Ранее президент Украины озвучил условия, которые, по его мнению, могут приблизить завершение конфликта. Одним из них он назвал передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.

Песков заявил, что украинской стороне нужно принять во внимание реалии, «которые сложились за все это время». Пресс-секретарь российского лидера объяснил, что реалии произошли из-за политики, которое руководство Украины проводило на протяжении последних 15-20 лет.

«А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.