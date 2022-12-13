Минспорт назвал имя рязанца, который скончался на фестивале закаливания

Прощание с мужчиной пройдет во вторник, 13 декабря.

Минспорт назвал имя рязанца, который скончался на фестивале закаливания. Информацию об этом разместили в группе министерства «ВКонтакте».

Как сообщили в минспорте, это Сергей Лукьянов. Он был приверженцем здорового образа жизни и активно занимался закаливанием и зимним плаванием.

Прощание с рязанцем пройдет во вторник, 13 декабря.

«Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Лукьянова», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря, на фестивале закаливания «Энергия холода». Прокуратура начала проверку.