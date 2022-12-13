Мэрия отчиталась, какие переходы и остановки убрала во время снегопада 13 декабря

В уборке пешеходных зон участвовала спецтехника.

Утром во вторник, 13 декабря, рабочие МБУ «ДБГ» вышли на расчистку тротуаров и пешеходных переходов, уборку остановок общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

В уборке пешеходных зон участвовала спецтехника.

Дорожки от наледи очистили по Первомайскому проспекту, на площадке перед МКЦ, на бульваре Победы, по улицам Мервинской, Крупской, Народный бульвар, Западной, Костычева, Новаторов, Юбилейной, на Московском шоссе. Остановки очищали от наледи по улицам Новоселов, Циолковского, Советской Армии, на Московском шоссе. Дорожки очистили в скверах Керамзавода, «Русский чай».

Бригады мехуборки вывозили снег и наледь с улиц Щедрина, Подгорной, Садовой.

Мусор собирали на улицах Циолковского, Новоселов, Советской Армии, Крупской, на Московском шоссе, Почтовой, бульваре Есенина, Первомайском проспекте, Верхнем городском парке, Нижнем городском саду, скверах на улице Радищева, на Соборной, на площади Ленина, имени В. Ф. Маргелова , Лыбедском бульваре, аллее Олимпийской славы, Молодежном сквере, сквере на перекрестке улиц Есенина и Радищева, сквере 60-летия победы, бульваре Победы, скверах «Русский чай» и ЖКХ.

Продолжается сбор елки на площади Победы на площадке перед МКЦ. Также устанавливают новогодние арт-объекты в Лесопарке, в сквере у кинотеатра «Октябрь» и детский городок.