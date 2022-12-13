МЧС вновь предупредило рязанцев о гололеде и мокром снеге

Непогода ожидается днем во вторник, 13 декабря.

МЧС вновь предупредило рязанцев о гололеде и мокром снеге. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 13 декабря, В Рязанской области сохранятся осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Местами гололед, на дорогах — гололедица. Возможно налипание мокрого снега и ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Жителей просят быть осторожными и соблюдать простые правила безопасности.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря в регион придет похолодание.