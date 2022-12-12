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Воспитанники рязанской школы искусств № 2 стали лауреатами конкурса «Времена года. Осень — 2022»

Воспитанники рязанской школы искусств № 2 стали лауреатами конкурса «Времена года. Осень — 2022». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Учащиеся отдела «Народные инструменты» Детской школы искусств № 2 выступили на Международном профессиональном конкурсе классического искусства «Времена года. Осень-2022». Лауреатом 1 степени стал ансамбль домристов «Звонкие струны», 2 степени — Попов Юрий, Дьячков Виктор, Магдиев Дмитрий.