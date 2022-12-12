В Рязанском радиотехническом университете обсудили кадровое обеспечение сферы информационных технологий

В понедельник, 12 декабря, в Рязанском радиотехническом университете состоялось заседание общественного совета при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Об этом сообщили в вузе.

Ключевой темой обсуждения стал вопрос кадрового обеспечения сферы информационных технологий. Проректор по учебной работе РГРТУ Алексей Корячко рассказал членам совета и главе регионального мининформа Андрею Ульянову о работе физико-математической школы при РГРТУ, в которой обучается более 1500 старшеклассников из 65 школ, а также представил проект образовательного консорциума, который может стать эффективным инструментом системы IT-образования.

Проект предполагает формирование экосистемы для взаимодействия Рязанского радиотехнического университета, Московского физико-технического института (МФТИ), профильных региональных ведомств, промышленных предприятий и образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

В вузе подчеркнули, что создание консорциума позволит планомерно наращивать бюджетный набор на образовательные программы высшего образования в том числе реализуемые в сетевой форме, создать прогрессивные программы профессиональной переподготовки инженеров и старшекурсников рязанских вузов, а также построить адресную работу с талантливыми школьниками на базе региональных центров дополнительного образования «Гелиос», «IT-CUBE» и кванториума «Дружба», организовать дополнительное повышение квалификации учителей средних школ по предметам физико-математического цикла, проводить централизованную подготовку сборных команд региона, участвующих в олимпиадах по физике, математике и информатике.

Участники заседания отметили, что трудовая межрегиональная миграция населения, занятого в сегменте IT гораздо ниже, чем в других отраслях, в частности, среди выпускников РГРТУ, имеющих рязанскую прописку лишь 4,7% уезжают в другие регионы.

«Стратегия повышения количества выпускаемых IT-специалистов отвечает цели сохранения человеческого капитала региона», — прокомментировал ситуацию ректор РГРТУ Михаил Чиркин.