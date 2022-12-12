В Рязанской области с 13 декабря ожидается похолодание

По словам специалистов, южный циклон уйдет на северо-запад, он сменится холодным арктическим воздухом.

С 13 декабря в регионах ЦФО синоптики прогнозируют похолодание до -7, -14 градусов. Об этом передает ТАСС.

По словам специалистов, южный циклон уйдет на северо-запад, он сменится холодным арктическим воздухом.

В Рязанской, а также в Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областях в ночь на 14 декабря ожидается до -5, -8 градусов, а в ночь на 15 декабря — до -10, -13 градусов. Днем в этих регионах прогнозируется до -1,-5 градусов, мокрый снег. Возможны снежные заносы, на дорогах — гололедица.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода.