В Рязанской области объявили метеопредупреждение
13 декабря на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений.
В понедельник, 12 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
13 декабря на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
Жителям региона напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112,