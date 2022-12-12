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В Рязани улицу Окскую затопило после дождя

В Рязани затопило улицу Окскую после дождя. Видео об этом в воскресенье, 11 декабря, опубликовал рязанский депутат Дмитрий Володин на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, в выходные жители улицы Окской обратились к депутату с жалобой на бездействие аварийной службы

«Сегодня позвонили жители Окской улицы: „Нас затопило! Аварийную службу вызвали, они приехали, воду откачивать не стали — у нас нет ливневки, да и вообще нечего в выходной беспокоить!“ Побывал на месте, зафиксировал проблему». — написал депутат.

Дмитрий Володин заявил, что такая ситуация сложилась из-за непродуманного строительства дороги на Муромском шоссе. Водослив построен, но вся вода уходит на участки домов по улице Окской.

«Обращаюсь к руководителям строительного комплекса и служб благоустройства — немедленно нужно начать исправлять рукотворную чрезвычайную ситуацию! — написал Володин. — Уточняю: ЛДПР два года назад обращала внимание на состояние взорвавшегося на ул. Пушкина дома. Четыре года назад мы обращали внимание на ситуацию разливов Цны в Кадоме. Сегодня эти проблемы начали экстренно закрывать. Так не ждите катастроф и трагедий на Окской улице в Рязани, возьмитесь за решение проблемы сразу».

Депутат также обратился к представителям прокуратуры с просьбой решить сложившуюся ситуацию.