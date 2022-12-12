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В Рязани на грейдирование проезжей части дорог выделили 21,5 миллиона рублей
По документам, грейдирование проезжей части дорог проведут на 582 улицах Рязани.

В Рязани на грейдирование проезжей части дорог выделили 21,5 миллиона рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила на четыре района 21 млн 574 тысячи 251 рубль. Подрядчики обязаны очищать проезжую часть и обочины круглосуточно, включая праздники и выходные.

По документам, грейдирование проезжей части дорог проведут на 582 улицах Рязани.

Срок выполнения в три этапа: с 1 января по 15 апреля 2023 года.