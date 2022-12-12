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В России водителей не будут штрафовать за употребление некоторых лекарств
Речь идет о таких лекарствах, как феназепам, фенибут и ряде других антидепрессантов.

В России не будут возбуждать дела при обнаружении следов некоторых лекарств, не являющихся наркотическими и психотропными. Об этом пишет «Коммерсант».

Рекомендации ГИБДД направила в региональные управления. Указание дали в соответствии с решением Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после приема некоторых видов лекарственных препаратов.

Речь идет о таких лекарствах, как феназепам, фенибут и ряде других антидепрессантов.

Решение связано с позицией Конституционного суда по делу Василия Шевелева, который рассматривал Салехардский городской суд. В организме гражданина при медосвидетельствовании нашли препарат для лечения эпилепсии — габапентин, который не относится к наркотическим или психотропным. Тем не менее суд первой инстанции лишил мужчину прав.