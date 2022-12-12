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В полиции прокомментировали ситуацию с бесхозным ящиком в Недостоеве
Как сообщили в ведомстве, ящик не представляет опасности для граждан.

В полиции рассказали о ситуации с бесхозным ящиком в Недостоеве. Об этом в понедельник, 12 декабря, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщили в ведомстве, ящик не представляет опасности для граждан.

«Ящик перевернуло ветром. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилось видео, где полицейские оцепили часть улицы из-за бесхозного ящика.