В Рязани отключили свет на пяти улицах
По информации РГРЭС, завершаются ремонтно-восстановительные работы на подстанции Песочня.
В понедельник, 12 декабря, в Песочне свет отключили из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии.
По информации РГРЭС, завершаются ремонтно-восстановительные работы на подстанции Песочня.
По этой причине с 10:00 отключена электроэнергия на улицах: Новоселов, Зубковой, Шереметьевская, Песоченская, Васильевский проезд. Также по этим адресам частично отключено отопление.
В мэрии пообещали восстановить электричество после устранения аварии.
Напомним, в воскресенье, 11 декабря, жители Песочни также остались без света.