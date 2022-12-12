В Рязани отключили свет на пяти улицах

По информации РГРЭС, завершаются ремонтно-восстановительные работы на подстанции Песочня.

В понедельник, 12 декабря, в Песочне свет отключили из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии.

По информации РГРЭС, завершаются ремонтно-восстановительные работы на подстанции Песочня.

По этой причине с 10:00 отключена электроэнергия на улицах: Новоселов, Зубковой, Шереметьевская, Песоченская, Васильевский проезд. Также по этим адресам частично отключено отопление.

В мэрии пообещали восстановить электричество после устранения аварии.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, жители Песочни также остались без света.