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В Песочне рязанка украла планшет у посетителя кафе
В отношении нее возбуждено уголовное дело.

В Песочне рязанка украла планшет у посетителя ресторана быстрого питания. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 37-летний рязанец с заявлением о пропаже планшета стоимостью около 13 тысяч рублей. Он сообщил, что планшет пропал, когда он сидел в ресторане быстрого питания на улице Новоселов. В какой-то момент ему позвонили и он вышел на улицу поговорить, оставив на столике планшет. Когда вернулся — планшета не было.

Выяснилось, что к краже причастна 22-летняя рязанка. Ее вычислили через рынок сбыта подержанной техники — она пыталась продать технику по сходной цене.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.