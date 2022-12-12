В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке

Проводится доследственная проверка.

В Новосибирской области пьяный водитель на Toyota на льду озера Чаны насмерть сбил рыбака в палатке. Об этом передает РИА Новости .

В полиции сообщили, что ДТП произошло днем в воскресенье на озере Чаны в районе одного из сел Купинского района. Мужчина 1989 года рождения управлял машиной в пьяном состоянии, не справился с управлением и наехал на палатку. Находящийся в палатке мужчина 1985 года рождения скончался на месте.

Проводится доследственная проверка.

По данным kp.ru , погибший был отцом троих детей, ему было 37 лет. Он приехал на зимнюю рыбалку вместе с товарищем, который также находился в палатке. Второй мужчина выжил.