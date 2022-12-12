В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке
Проводится доследственная проверка.
В Новосибирской области пьяный водитель на Toyota на льду озера Чаны насмерть сбил рыбака в палатке. Об этом передает
В полиции сообщили, что ДТП произошло днем в воскресенье на озере Чаны в районе одного из сел Купинского района. Мужчина 1989 года рождения управлял машиной в пьяном состоянии, не справился с управлением и наехал на палатку. Находящийся в палатке мужчина 1985 года рождения скончался на месте.
Проводится доследственная проверка.
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