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В Москве 12-летний юноша утонул в ванной из-за неисправности газового водонагревателя
В день трагедии он вместе с семьей прилетел из Иркутска в столица на выходные.

В Москве 12-летний юноша утонул в ванной. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия случилась в минувшую субботу. Семья прилетела из Иркутска в столицу на выходные. Для этого они сняли двухкомнатную квартиру на Долгоруковской, заселились и ушли гулять по Москве.

Перед сном 12-летний юноша решил принять ванну, налил воды и ушел купаться. Спустя 20 минут отец пошел проверить сына и нашел его лежащим в ванной вниз головой. Когда ребенка обнаружили — он был еще жив. Мужчина вызвал скорую, но спасти ребенка не удалось.

Выяснилось, что юноша потерял сознание, надышавшись угарным газом от газового водонагревателя, а после — наглотался воды. Следствие выяснило, что водонагреватель был установлен с нарушением. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.