В Госдуме предупредили о возможных ударах ВСУ по России

Украина может ударить по складам и скоплениям войск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова нанести удары по объектам на территории России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, пишет «Лента.ру».

По мнению политика, Украина может ударить по складам и скоплениям войск.

«HIMARS уже не на 70 километров летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться», — сказал Гурулев.

Но депутат сообщил, что ситуация в зоне проведения спецоперации стабилизировалось. По его словам, пресекаются попытки наступления ВСУ на сватовском направлении.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Дягилеве в Рязани с помощью беспилотника.