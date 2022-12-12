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В Госдуме ответили на готовность Зеленского к «справедливому миру»
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру».

Президент Украины Владимир Зеленский не показывает готовности к завершению конфликта, а инициативы, которые он транслирует — это работа на публику. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Политик прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру».

«Что в системе координат Байдена и Зеленского означает понятие „справедливый мир“ — большой вопрос», — отметил Белик.

По его словам, глава Украины не показывает готовности завершить конфликт и не делает конкретных шагов в эту сторону.

«Все транслируемые им инициативы — это работа на публику», — сказал собеседник издания.

Белик добавил, что «формула мира», озвученная ранее Зеленским, не имела ничего общего с реальностью, но широко обсуждалась и поощрялась западными кураторами киевского режима.

По его словам, в «формуле» нет пунктов о том, какие обязательства должна выполнить Украина, там есть только ультимативные требования и размытые формулировки.

«Что же касается фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, о которых упомянул Байден, эти принципы не то что не соблюдает, но и откровенно нарушает киевский режим, намеренный строить „справедливый мир“ по своим лекалам», — сказал депутат.