В ДТП в центре Рязани пострадал водитель

В воскресенье, 11 декабря, в центре Рязани столкнулись Skoda Yeti и Peugeot 308. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:47 около дома № 80 по улице Введенской. 20-летний житель Рыбного на Skoda Yeti не пропустил Peugeot 308, из-за чего машины столкнулись. За рулем последнего автомобиля была 43-летняя женщина. От удара Peugeot врезался в здание.

Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь. Проводится проверка.