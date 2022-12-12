В День Конституции Сорокина вручила паспорта лучшим рязанским школьникам

Сорокина вручила паспорта учащимся рязанских школ в библиотеке имени Горького.

В День Конституции, 12 декабря, мэр Елена Сорокина вручила паспорта лучшим рязанским школьникам. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Сорокина вручила паспорта учащимся рязанских школ в библиотеке имени Горького.

«В библиотеке имени Горького в торжественной обстановке собрались лучшие из лучших — отличники, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. Все эти мальчишки и девчонки к своим 14 годам уже доказали свою успешность», — заявила мэр.

Она поблагодарила родителей и педагогов за «воспитание настоящих граждан Российской Федерации».

«Пожелала ребятам, как бы ни сложилась жизнь, куда бы ни забросила судьба, всегда помнить, что свой паспорт гражданина Российской Федерации они получили в Рязани», — написала Елена Сорокина.