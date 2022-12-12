В Дагестане восьмилетний ребенок насмерть отравился угарным газом во время купания в ванне

В происшествии пострадал и его семилетний брат, его госпитализировали.

В Дагестане мальчик насмерть отравился угарным газом во время купания в ванне. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило региональное УМВД.

Трагедия случилась в селе Манаскент. Двое братьев — восьми и семи лет — купались в ванной, когда надышались ядовитым веществом. По информации ведомства, к этому могла привести неисправность газовой колонки.

Восьмилетний ребенок скончался, а его семилетнего брата госпитализировали.

В произошедшем разбираются следователи.

Ранее подобный случай произошел в Москве. Там 12-летний юноша отравился угарным газом из-за неисправности газового водонагревателя, а затем наглотался воды. Его не удалось спасти.