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В Дагестане восьмилетний ребенок насмерть отравился угарным газом во время купания в ванне
В происшествии пострадал и его семилетний брат, его госпитализировали.

В Дагестане мальчик насмерть отравился угарным газом во время купания в ванне. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило региональное УМВД.

Трагедия случилась в селе Манаскент. Двое братьев — восьми и семи лет — купались в ванной, когда надышались ядовитым веществом. По информации ведомства, к этому могла привести неисправность газовой колонки.

Восьмилетний ребенок скончался, а его семилетнего брата госпитализировали.

В произошедшем разбираются следователи.

Ранее подобный случай произошел в Москве. Там 12-летний юноша отравился угарным газом из-за неисправности газового водонагревателя, а затем наглотался воды. Его не удалось спасти.