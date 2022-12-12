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В Белоруссии заявили о тревожной ситуации на границе с Украиной
Начальник генштаба В. С. Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу вызывают южные рубежи.

Граница с Белоруссией вызывает у Минска наибольшую тревогу. Об этом заявил начальник генштаба В. С. Белоруссии Виктор Гулевич, пишут «Известия».

По его словам, наибольшую тревогу вызывают южные рубежи.

«Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию», — заявил он телеканалу СТВ.

Гулевич отметил, что предпосылок для нападения Белоруссии на Украину нет. Он назвал все угрозы «голословными».

По его словам, Украина взрывает мосты и уничтожает дорожное направление у границы с Белоруссией. Погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран со стороны Украины.