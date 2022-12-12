В Белоруссии заявили о тревожной ситуации на границе с Украиной

Начальник генштаба В. С. Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу вызывают южные рубежи.

Граница с Белоруссией вызывает у Минска наибольшую тревогу. Об этом заявил начальник генштаба В. С. Белоруссии Виктор Гулевич, пишут « Известия ».

По его словам, наибольшую тревогу вызывают южные рубежи.

«Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию», — заявил он телеканалу СТВ.

Гулевич отметил, что предпосылок для нападения Белоруссии на Украину нет. Он назвал все угрозы «голословными».

По его словам, Украина взрывает мосты и уничтожает дорожное направление у границы с Белоруссией. Погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран со стороны Украины.