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Рязанцы смогут бесплатно проверить здоровье в «М5 Молле»

В понедельник, 12 декабря, в ТРЦ «М5 Молл» будет работать мобильная медицинская площадка регионального центра общественного здоровья. Об этом сообщили в торговом центре.

Специалисты обследуют основные показатели здоровья всем желающим. Рязанцам измерят артериальное и внутриглазное давление, определят уровень глюкозы в крови, жизненную емкость легких, и насыщение крови кислородом, а также проведут компьютерный скрининг сердца на современном аппарате «Кардиовизор-6С».

Каждый обследованный получит «Паспорт здоровья» с оценкой состояния организма и необходимыми рекомендациями по здоровому образу жизни.

В торговом центре отметили, что работа медицинской площадки приурочена к международному дню борьбы с бронхиальной астмой.

Специалисты центра общественного здоровья будут работать в ТРЦ «М5 Молл» с 13:00 до 15:00, площадка расположена у входа № 3 (со стороны Московского шоссе).